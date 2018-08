publié le 02/08/2018 à 18:15

En cette soirée du 2 août, les téléspectateurs et téléspectatrices vont retrouver, dès 21 heures, Stéphane Rotenberg pour un nouvel épisode inédit de Pékin Express, sur M6. Pour cette quatrième étape, les équipes encore en lice vont sillonner la région de Sabah, la partie la plus sauvage de l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est.



Pour les cinéphiles, TF1 diffuse The Dark Knight Rises, le film de Christopher Nolan, sorti en 2012. Une magnifique adaptation du chevalier à la cape noire, qui ravira les fans de l'univers DC Comics. France 2 de son côté poursuit la diffusion de sa série historique, Secret d'histoire, avec Stéphane Bern. Dans l'épisode de ce soir, l'animateur de 54 ans part à la découverte de la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre VII.

Enfin, W9 propose une rediffusion de la série américaine NCIS : Los Angeles, avec les acteurs Chris O'Donnell (G Callen), LL Cool J (Sam Hanna), et Daniela Ruah (Kensi Blye).