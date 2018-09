publié le 05/09/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 5 septembre 2018, M6 diffuse la finale de Pékin Express, présentée par Stéphane Rotenberg. Après avoir parcouru trois pays (Malaisie, Philippines, Japon) et plus de 10.000 kilomètres de course, les binômes finalistes : Christina et Didier ainsi que Florian et Gabriel vont s'affronter dans un sprint final. Le programme est à suivre à partir de 21 heures.



De son côté, C8 consacre un excellent documentaire au sélectionneur de l'équipe de France de football. Le reportage, Didier Deschamps, les secrets d'une légende, est signé Timothée Vienne. Le titre n'est clairement pas usurpé et nous passionne debout en bout. Le portrait est riche, fouillé mais pas fouillis, sur cet homme si singulier, aussi secret qu'un code de coffre suisse.

Les méchantes langues disaient de lui qu'il était un gros benêt voulant être un gros bonnet du foot. Désormais, ils ne disent plus rien depuis le sacre de son équipe, le 15 juillet 2018. Ce film d'une durée de 1h13, rend à Didier Deschamps toute sa complexité. L’entraîneur des Bleus évoque avec beaucoup d'émotions la disparition de son frère aîné, Philippe, mort en 1987. Le reportage est à suivre dès 21 heures.