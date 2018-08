publié le 09/08/2018 à 18:14

Dans la soirée du 9 août, M6 retransmet à partir de 21 heures son jeu d'aventure Pékin Express : La course infernale. Dans ce 5e épisode, les candidats commencent une nouvelle étape aux Philippines, dans la municipalité de Dagupan. Un parcours riche en suspense et émotions puisque les binômes encore en lices seront confrontés au fameux panneau "voiture interdite".



En face, TF1 propose le film Entre Amis, avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot et François Berléand. Une belle comédie française signée Olivier Baroux, sorti en 2015, qui a nécessité un budget de 12,5 millions d'euros.

Du côté de France 2, on remarque la retransmission du Championnat d'Europe d'athlétisme 2018, où trois finales seront à suivre : finale du 200 mètres messieurs, finale du 3000 mètres steeple, et finale du 100 mètres haies dames. De quoi ravir les plus amoureux du sport.

Enfin, W9 diffuse sa très populaire série américaine NCIS : Los Angeles, avec le comédien Chris O'Donnell et le rappeur LL Cool J. Les deux coéquipiers vont enquêter sur un gang qui sévit dans les rues d'une ville de Californie.