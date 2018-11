publié le 16/11/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 16 novembre 2018, TF1 retransmet le match des Bleus face aux Pays-Bas à partir de 20h35. Les joueurs de Didier Deschamps ont été victorieux face à l'Allemagne le mois dernier et vont devoir confirmer leur statut de leader pour ce nouveau match. D'autant plus que les partenaires de Jasper Cillessen sont bien décidés à prendre leur revanche sur les champions du monde qui s'étaient imposés (2-1) au match aller.



Sur Canal +, on note la diffusion du film de Thomas Langman, Stars 80, la suite. Alors que Vincent Richet (Richard Anconina) et Antoine Miller (Patrick Timsit) félicitent leurs vedettes pour le succès dithyrambique de leur tournée, les deux amis s'accordent quelques jours de vacances.

Seul problème : Maurice - leur directeur financier - a vidé la caisse, les laissant ainsi seuls face au fisc, à qui ils doivent la somme d'un million d'euro. Afin de rembourser cette lourde dette, ils décident d’organiser un concert événement.



Pour samedi 17 novembre : "Au tableau !"

L'émission est à suivre sur C8, avec des enfants qui, rassemblés dans une même classe, interrogent comme d'habitude des personnalités qui, parfois, passent du banc de l'école au banc de touche. Bernard Tapie, l'humoriste Malik Benthala et le ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer passent au tableau dans cet épisode, diffusé à partir de 21 heures.