publié le 28/09/2018 à 19:43

En cette soirée du 28 septembre 2018, on signale l'émission Nos années Julien Clerc à partir de 21 heures, sur France 3. Un formidable documentaire de près de 2 heures qui revient sur les cinquante ans de carrière du chanteur.



Ce reportage, que certains auraient voulu plus critique, or ce n'est pas Complément d'enquête. Julien Clerc apparaît très attachant, notre chanteur raconté en archives rares par ses proches et lui-même.

On retrouve même le fabuleux passage, où, en 1967, il chantait Barbara à côté de Barbara, qui le dévore des yeux. L'artiste raconte aussi l'histoire de ses tubes. Sa fille, Jeanne Herry et ses mais de logues dates apparaissent dans ce reportage, très bien construit. Julien Clerc se livre comme rarement sur son enfance. Le programme est à suivre à partir de 21 heures.