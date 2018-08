publié le 31/08/2018 à 18:36

Pour cette soirée du 31 août, on note la diffusion, sur TF1, de la nouvelle saison de Ninja Warrior. Un jeu musclé qui a été tourné fin du mois de mars 2018, à Cannes. Le plateau de 7000 mètres carrés, à ciel ouvert, a vu apparaître bon nombre de candidats.



Le programme oscille entre Intervilles et Fort Boyard au niveau de sa difficulté. Le jeu est toujours assuré et assumé par Denis Brogniard, Christophe Beaugrand mais aussi la Miss France-Miss Univers 2016, Iris Mittenaere. L'émission est à suivre dès 21 heures.



Juste en face, sur France 2, on signale le retour du programme Les petits meurtres d'Agatha Christie. Réalisé par Nicolas Picard-Dreyfuss, l'épisode de cette série de téléfilms plonge Samuel Labarthe (Swan Laurence / le professeur Herbert) au cœur d'une nouvelle affaire mystérieuse. Il va tenter de trouver une fois de plus un meurtrier qui sévit pendant un cours de théâtre.