publié le 25/10/2018 à 18:10

Pour cette soirée du 25 octobre 2018, TF1 diffuse sa série Munch, qui se déroule dans un cabinet d'avocats. Parmi ces avocats on retrouve Lucien Jean-Baptiste, et la reine du barreau Gabrielle Munchovski alias Munch qui, après deux épisodes-pilote et une première saison, n'est absolument pas lassée. "Avec l'équipe, on est content de se retrouver, on aime jouer ensemble, on aime aussi patiner les textes pour que ça n'est pas l'air d'être trop écrit", a confié la comédienne au micro de RTL.



Il y a aussi des invités, ce soir un JoeyStarr injustement accusé de meurtre, il enlève par hasard Munch qui retourne la situation au moment où arrive le nouveau substitut. L'un des atouts de cette série ce sont les dialogues étincelants portés par des acteurs de comédie habitués à faire fuser les répliques. Le premier épisode de cette deuxième saison est à suivre dès 21 heures.

En face, M6 propose le film d'Arthur Benzaque, Les nouvelles aventures d'Aladin. Le long-métrage a connu un grand succès dans les salles françaises (plus de 4 millions d'entrées), lors de sa sortie en 2015. Il faut dire que la présence de Kev Adams y est pour beaucoup.