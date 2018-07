publié le 30/07/2018 à 18:01

Des tubes d'Abba en perspective. En cette soirée du 30 juillet, M6 propose dès 21 heures le film Mamma Mia !, avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried et Colin Firth. Une comédie musicale très joyeuse qui reprend les plus grands tubes du mythique groupe suédois. Une excellente occasion de réviser l'univers musical d'Abba avant la sortie du deuxième épisode, Mamma Mia ! Here We Go Again, le 25 juillet 2018.



Juste en face, la chaîne TF1, diffuse sa série à succès, Joséphine, ange gardien, avec Mimie Mathy. Dans l'épisode il est question pour Joséphine de venir en aide à une nouvelle famille afin que cette dernière puisse trouver plus de stabilité dans son quotidien.

Enfin, W9 propose sa nouvelle émission, L'amour par défauts. Celle-ci va mettre en lumière la rencontre de célibataires lors d'un speed-dating très original. Le but étant pour les participant(e)s de séduire son prétendant(e) en avouant son plus gros défauts dès la première rencontre.