Pour cette soirée du 2 octobre 2018, W9 diffuse M6 Music : 20 ans, le concert anniversaire. La sixième chaîne organise une soirée festive où bon nombre d'artistes vont venir se succéder sur la scène du Zénith d'Amiens et interpréter leurs plus grands tubes.



Patrick Bruel, Jain, Zazie, Marc Lavoine ou bien encore MC Solaar sont attendus. Tout comme, Maitre Gims, Louane, Hoshi, Vitaa, Soprano, Kendji Girac ainsi que Kids United, Dadju, Jenifer, Pascal Obispo et Chris(tine and the Queens).

Le programme est à suivre à partir de 21 heures et sera présenté par Jérôme Anthony (Génération top 50) et Erika Moulet (L’Hebdo de la musique). La fête sera à l'honneur.