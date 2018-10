publié le 11/10/2018 à 18:15

Pour cette soirée du 11 octobre 2018, Line Of Duty sur France 3, un feuilleton policier anglais. Celui-ci revient sur le quotidien d'une équipe anti-corruption. Comme toute production de la BBC, c'est complexe mais pas compliqué. Qui est gentil, qui est méchant, allez savoir...



Cette fois, l'équipe soupçonne une capitaine de police d'avoir bouclé et bâclé une enquête en inculpant un délinquant sexuel que la police scientifique juge innocent, notamment son chef Tim qui, dès le début, va au conflit. C'est fin c'est fort, c'est la saison 4 (sur 5), les autres ont été suivies (ou pas) sur France 4 et France Ô, heureusement pas besoin d'avoir vu ce qui précède pour apprécier ce qui suit.

Et pour ceux qui ne seront pas devant France-Islande, sur TF1, ou bien L'Arnacœur sur M6, il y a une nouvelle enquête d'Envoyé spécial sur France 2. L'émission de ce soir se veut grand public puisqu'elle cible les nouveaux PV, avec un contrôle qui se fait maintenant par lecture de plaque, et qui est désormais confié aux communes, sanctionnant souvent via des sociétés privées. Il y a beaucoup de révélations dans ce reportage. On découvre par exemple qu'il existe à Paris des camions dans lesquels des chefs espionnent leurs contrôleurs à distance, vérifiant le nombre d'amendes qu'ils mettent, et leur vitesse d'exécution, donc leur rendement. C'est à suivre à partir de 21 heures.