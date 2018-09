et Nassim Aziki

publié le 07/09/2018 à 18:39

En cette soirée du 7 septembre 2018, France 2 diffuse un nouvel épisode de sa série Les petits meurtres d'Agatha Christie. Cette collection adaptée des romans d'Agatha Christie est adorée du public, qui se délecte des enquêtes du très chic commissaire Laurence. Celui-ci aime particulièrement froisser la reporter Alice Avril.



Vendredi 31 août 2018, la série était en tête avec 700.000 téléspectateurs de plus que TF1. L'intrigue était épatante tout comme ce soir d'ailleurs. Nous sommes en 1962, deux mois après la mort de Monsieur Monroe, le patron du grand magasin Au bon temps, est retrouvé assassiné. Alice Avril, amnésique après un coup sur la tête, y a justement trouvé un travail de vendeuse. Les répliques font mouche. Le programme est à suivre à partir de 21 heures.



Chez la concurrence, on signale Ninja Warrior sur TF1. Tout comme la semaine passée, le public trouve les épreuves trop rapides mais force est de constater que l'on ne s’ennuie pas. Le programme oscille entre Intervilles et Fort Boyard au niveau de sa difficulté, de quoi nous scotcher devant notre écran de télévision. L'émission, présentée par Denis Brogniart est à suivre dès 21 heures.