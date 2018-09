publié le 12/09/2018 à 18:04

En cette soirée du 12 septembre 2018, on signale la diffusion de l'émission Le Meilleur pâtissier, présenté par Cyril Lignac sur M6. Cette septième saison réserve bon nombre de surprises. Souvenez-vous, l'année passée c'était la blogueuse pâtissière [Marie Lopez alias EnjoyPhoenix, ndlr] qui avait remporté le trophée. On disait d'ailleurs à tort qu'elle disparaîtrait en un éclair. L'émission est savoureuse et à déguster sans modération. C'est à suivre à partir de 21 heures.



En face, semaine du patrimoine oblige, France 3 diffuse un nouvel épisode de son magazine de reportage, Des racines et des ailes, présenté par Carole Gaessler. Le genre d'émission dont on dit toujours du bien en se dispensant souvent de la regarder. Ce soir, direction les chemins du Var.

À part une musique un peu pénible, l'enquête est un bijou, grâce notamment à Jean-Pierre Blanc. Celui-ci nous fait découvrir le cœur de Toulon, avec un téléphérique mer-montagne unique au monde (à part Rio). Les soixante-dix forts de la rade et la manufacture des tapis anciens de Cogolins [une petite commune française située dans le département du Var] nous émerveillent tout du long.