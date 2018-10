publié le 10/10/2018 à 18:14

Pour cette soirée du 10 octobre 2018, M6 diffuse Le Meilleur pâtissier. Les huit candidats encore en lice vont devoir se surpasser face à Cyril Lignac et Mercotte. Le but étant : réaliser de la meilleure des façons qui soit, pour l'épreuve technique, un étonnant gâteau en trompe-l’œil datant du XIXe siècle. Concernant l’épreuve créative, les participants s’appliqueront à confectionner de magnifiques desserts fruités. Le programme est à suivre à partir de 21 heures.



Juste en face, France 2 retransmet sa série hospitalière Nina, avec Arthur Jugnot et Annelise Hesme. Le troisième épisode de cette nouvelle saison, centrée sur les infirmières, revient de manière émouvante sur la relation entre les soignants et les patients. La série de

Thalia Rebinsky et Alain Robillard va surprendre bon nombre de téléspectateurs et téléspectatrices ce soir.