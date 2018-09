publié le 19/09/2018 à 18:08

En cette soirée du 19 septembre 2018, on signale la diffusion du programme de M6, Le meilleur pâtissier, présenté par Cyril Lignac. On le sait ce n'est pas de la tarte de réaliser les recettes soumises par le cuisinier originaire du sud de la France et de ses collègues Julia Vignali et Mercotte.



C'est encore plus dur ce soir pour les candidats puisqu'ils devront faire des gaufres lilloises dont la recette leur a été donnée en ch'ti par l'un des maîtres de la comédie française... Dany Boon. Comme il y a beaucoup de participants marseillais, c'est vous dire s'ils sont perturbés. L'émission est à suivre à partir de 21 heures.

En face C8 propose le spectacle de l'humoriste Blanche Gardin. Elle est clairement au-dessus de la mêlée en étant très nettement au-dessous de la ceinture. Son one-woman-show évoque différents thèmes, parmi lesquels : le terrorisme, l'immigration ou bien encore les relations entre les femmes et les hommes.