publié le 02/07/2018 à 18:00

Football ou bien cinéma ? Ce soir, vous aurez le choix de passer la soirée qui vous convient le mieux. D'un coté le huitième de final de la coupe du monde qui opposera la Belgique face au Japon, et de l'autre le film "Mince alors !" avec Victoria Abril.



L'équipe d'Eden Hazard aura l'occasion de confirmer son statut de leader face à une équipe du Japon clairement moins convaincante que ne l'a été le parcours des belges. Un sans faute pour les Diables Rouges qui n'ont perdu jusqu'ici aucun match. Le coup d'envoi sera donné ce soir à 19h50 sur TF1.

Et si vous ne portez que peu d'intérêt au foot, sachez qu'il vous sera possible de zapper sur M6 dès 21h et ainsi regarder la comédie française "Mince alors !" réalisé par Charlotte de Turckeim. L'histoire met en avant Nina, une jolie jeune femme plutôt rondouillarde dont le mari n'aime que les femmes très minces. Celui-ci lui propose d'effectuer une cure d’amaigrissement, qui la fera rencontrer bon nombre de protagonistes, tous plus drôles les uns que les autres.



> Mince Alors ! - Bande annonce