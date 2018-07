publié le 05/07/2018 à 18:12

Jamel Debbouze et ses ami(e)s humoristes rempilent pour une huitième fois sur M6, dès 21h, avec le Marrakech du rire, le spectacle où il faut être lorsque l'on est un jeune humoriste. On retrouvera au casting, Ahmed Sylla, Malik Bentalha, et bien d'autres encore.



En face France 2, vous propose le programme Secrets d'histoire, présenté par Stéphane Bern, avec un épisode consacré à Blanche de Castille.

La chaîne Arte diffuse quant à elle, la deuxième saison de Au service de la France, une série française, qui n'est autre qu'un pastiche du monde des agents secrets des années 60. Une série très réussie et extrêmement bien écrite, dans laquelle on y découvre magouille et compagnie. Si cette série vous fait penser au film OSS 117, sachez que c'est normal puisqu'elle est signée Jean-François Halin, également scénariste du film.