Pour cette soirée du 9 juillet, on signale la série policière Major Crimes sur France 2, avec le final de la saison 4. Cette dernière met en avant une brigade policière enquêtant sur des crimes dit majeurs et dans laquelle il y a bon nombre de rebondissements.



En face, Canal + diffuse la fin du feuilleton australien Picnic at hanging rock dans lequel il est question de la mystérieuse disparition de trois jeunes filles, internées dans un pensionnat. On y retrouve au casting, la comédienne française, Lola Bessi (future vedette du film "C'est qui cette fille") ainsi que Natalie Dormer, aperçue dans la série Games of Thrones.

Ce soir, sur M6, vous retrouverez dès 21h, la comédie, qui passe chaque été (pour notre plus grand plaisir), Le gendarme de Saint-Tropez avec Louis de Funès. Plus gros succès cinématographique de l'année 1964, avec 8 millions de spectateurs, le film raconte les aventures du gendarme Ludovic Cruchot nommé à la brigade de Saint-Tropez. Une comédie qui séduit, comme en témoigne les chiffres puisque le film a déjà été diffusé 20 fois à la télé, contre 18 pour Le gendarme à New York, proposé à 22h55.

En face, C8 vous invite à regarder le film Le retour de Don Camillo, succès mondial sorti en 1951. Et étrangement, la chaîne diffuse le deuxième avant le premier, relégué lui à 23h15.



Enfin, W9 vous propose un magnifique portrait d'une durée de 1h30, sur Michael Youn, à travers le documentaire Du Morning Live à Fatal, le meilleur de Michaël Youn.