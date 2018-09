publié le 21/09/2018 à 17:59

En cette soirée du 21 septembre 2018, on signale la diffusion d'un nouvel épisode du programme Le divan de Marc-Olivier Fogiel. Le journaliste de RTL reprend su service ce soir, à partir de 22 heures 55. On se lève tous pour regarder cette émission où l'invité, lui, s'allonge durant 1 heure 10.



Les invités se surprennent à se raconter. On est dans l'intime grand public avec des propos tenus et retenus. C'est le chanteur Michel Fugain, qui entre deux tournées, fait un détour par le divan. Il évoque notamment sa fille Laurette, emporté par le cancer en 2002. Images et témoignages, tout est rare dans cette excellente émission.

Sur France 2, on note Les petits meurtres d'Agatha Christie. Au casting de cette série de téléfilms policier, on retrouve le chouchou du public, la comédienne Blandine Bellavoir. Cette dernière est dans trois fictions à la fois : Insoupçonnable (TF1), Les petits meurtres d'Agatha Christie (France 2) et La mémoire du sang (France 3). Son emploi du temps est plein jusqu'en 2020.