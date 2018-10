et Nassim Aziki

publié le 22/10/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 22 octobre 2018, Canal + diffuse le premier épisode de la saison 4 de sa série phare Le Bureau des légendes à partir de 21 heures. C'est le bureau où l'on fabrique une identité à un agent secret, où on le prépare jusqu'à ce qu'il devienne ce double alors envoyé à l'étranger pour infiltrer un milieu donné. Le meilleur agent, c'est Guillaume Debailly, alias Paul Lefebvre, alias Malotru.



Son charisme est tel que ses dérapages provoquent des dysfonctionnements dans tout le service. Au point que le nouveau directeur (Mathieu Amalric) veut mettre tout le monde en cause et à la porte. Mais lui-même n'est-il pas jaloux de ce malotru réfugié en Russie ? Il y est d'ailleurs arrêté, d'où l'émoi de sa chef directe Marie-Jeanne.

On retrouve également la douce Marina jouée par Sara Giraudeau, là envoyée dans un centre moscovite sur l'intelligence artificielle. Malotru est lui toujours incarné par Mathieu Kassovitz. Le personnage de Marina prend de l'épaisseur même si elle est de plus en plus mince. Mention spéciale à l'humoriste Artus, prodigieux en agent envoyé à Damas pour débusquer des djihadistes français.

La chaîne M6 diffuse quant à elle un nouveau programme, baptisé Mon admirateur secret à partir de 23h05. Et c'est une bonne surprise, avec un principe très simple : des anonymes surmontent leur timidité pour avouer leur passion à un proche ne se doutant de rien. L'émission est présentée par Julia Vignali.