publié le 06/07/2018 à 18:04

L'acteur américain, Michael Weatherly, déjà vu dans NCIS, vous attend dès 21 heures, sur M6, pour deux épisodes inédits de la série événement, Bull. On y suit les aventures d'un parton de cabinet d'avocats, spécialisé dans l'anticipation des réactions du jury. Les épisodes qui vous attendent, en cette soirée du 8 juillet, sont bourrés de rebondissements, comme en témoigne l'intrigue du second.



Tandis que samedi, vous retrouverez Fort Boyard, sur France 2, avec un casting des plus amusants. On y aperçoit, la chef de bande de C'est à vous, Anne Élisabeth Lemoine, ainsi que les journalistes Jean Michel Apathie et Patrick Cohen. Et autant vous dire, qu'ils ont tous mouillé le maillot pendant ces deux heures d'émissions, pour notre plus grand plaisir, avec notamment, l'épreuve du fauteuil catapultée, qui propulse l'un des participants à plus de 80km/h.

L'autre divertissement inédit, c'est l'émission 30 ans de musique, sur M6, diffusée sur la chaîne W9, à 21 heures. Un programme qui aura de quoi vous faire revivre les plus beaux moments de chansons à travers les différentes émissions musicales du groupe M6, tel que, la Nouvelle star, Dance Machine, ou bien encore Popstars. Vous y retrouverez tous les artistes y ayant fait un saut : Amel Bent, Julien Doré, Christophe Willem et même Matt Pokora.