publié le 17/10/2018 à 18:25

Pour cette soirée du 17 octobre 2018, France 3 propose son excellent jeu d'aventure, La carte aux trésors, créé en 1996. Cette nouvelle version a été reprise par le talentueux animateur Cyril Féraud. Le petit jeune est poussé par la troisième chaîne vers le haut et non vers la sortie contrairement à d'autres. Il assure deux jeux quotidiens et c'est donc une carte gagnante pour lui.



"J'avais envie de mettre le patrimoine et les régions en avant de façon ludique. Moi je ne suis pas historien mais je bosse comme un fou, j'ai une formation de journaliste, qui là pour le coup me sert. (...) Quand j'étais gamin, j'ai découvert la France grâce à La Carte aux trésors, c'est pour ça aussi que j'avais envie de la relancer", a expliqué l'animateur au micro de RTL.

Cyril Féraud a une personnalité attachante, même si il est parfois accusé d'être pressé d'arriver, d'où le soupçon d'arrivisme, qu'il dément formellement. "J'ai toujours eu envie de faire ce métier depuis l'âge de 4 ans, je n'ai jamais piqué la place de personne. (...) Le mot 'arrivisme' n'est pas du tout un mot qui me va parce que ma place je l'ai créé petit à petit". Le programme est à suivre à partir de 21 heures.

De son côté, M6 diffuse un nouveau numéro du Meilleur pâtissier, dès 21 heures, sur M6.