publié le 17/09/2018 à 17:58

En cette soirée du 17 septembre 2018, on signale la diffusion d'un nouvel épisode de L'Amour est dans le pré sur M6. Patrice, osiériculteur-vannier, Jean-Claude, éleveur de brebis, Daniel éleveur de vaches et Thierry, également éleveur de vaches poursuivent leur aventure sentimentale avec leurs prétendantes. On rappelle le bilan de cette émission : soixante-seize unions, dix-sept mariages, cinquante naissances... un objectif plus qu'atteint qui nous fait aimer, adhérer et adorer le programme. C'est à suivre à partir de 21 heures.



En face, on note la diffusion d'une nouvelle fiction, signée TF1. Tu vivras ma fille est un téléfilm réussi. C'est adapté d'une histoire vraie, celle de Karen Aiach qui, parce que personne ne voulait l'aider à sauver sa fille atteinte d'une maladie rare, créa son propre laboratoire pour trouver un remède et sauver sa fille condamnée à mourir avant la puberté.

Cette fiction se veut très chaleureuse, lumineuse, efficace et qui doit beaucoup à ses interprètes : Cécile Bois, alias Candice Renoir, Arié Elamaleh, en mari dépassé mais présent et Hugo Becker en chercheur embarqué par cette femme déterminée. Certains disent que TF1 fait là du service public. Ce n'est pas faux mais en grande chaîne généraliste, TF1 a toujours décrit des combats de femmes, comme L'Emprise, qui mettait en lumière les femmes battues.