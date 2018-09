publié le 10/09/2018 à 18:39

En cette soirée du 10 septembre 2018, on note la diffusion d'un grand nombre de films. France 3 propose, à partir de 21 heures, le deuxième volet de James Bond, avec Daniel Craig, Quantum Of Solace, sorti en 2008.



En face, la chaîne C8 retransmet quant à elle Terminator Renaissance, sorti en 2009. Côté classique, France 5 nous en propose un bon : Les félins (1964), avec Alain Delon et Jane Fond. Un formidable polar dans lequel Delon passe du statut de bourreau (des cœurs) à celui de victime d'une machination.

Du côté de chez M6, on signale un nouvel épisode de L'Amour est dans le pré, présenté par Karine Le Marchand. Après les portraits des candidats et candidates en janvier dernier, et l'ouverture des courriers reçus depuis trois lundis consécutifs, on a ce soir la fin des rencontres avec, par exemple le pépiniériste breton Emeric, 32 ans, beau comme un coucher ou un lever de soleil, au choix. Il reçoit une ravissante demoiselle du sud-ouest, et ça vanne, si j'ose dire pour un breton.

Si Emeric a participé c'est parce qu'il trouve l'émission digne et que, comme ça, une femme sait ce qu'il attend d'elle. Reste à savoir, sans dévoiler la suite, si l'émission lui a apporté ce qu'il en attendait et s'il la recommanderait à des paysans libres mais méfiants. "Je ne regrette vraiment pas d'avoir participé à cette émission, si c'était à faire je le referais sans hésitation", nous a confié ce jeune père de 32 ans. Le programme est à suivre dès 21 heures.