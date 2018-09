publié le 03/09/2018 à 18:05

Pour cette soirée du 3 septembre 2018, on note la diffusion, sur M6, d'un nouvel épisode de L'Amour est dans le pré, présenté par Karine Le Marchand. C'est désormais au tour de Samuel, Jean-Claude, Raoul et Patrice de rencontrer leurs prétendantes lors d'un speed dating. À l'issue de celui-ci, ils devront choisir qui les accompagnera pour la suite de l'aventure. L'épisode est à suivre à partir de 21 heures.



De l'autre côté, sur TF1, on signale le téléfilm dramatique Piégés, avec Odile Vuillemin, Thierry Neuvic et Audrey Hall. L'histoire ? Une infirmière (Elsa Aubry) apprend un beau matin d'un notaire qu'elle hérite d'un million d'euros. Mais pour pouvoir toucher cette somme, Elsa va devoir se plier à une condition : tuer quelqu'un qui mérite de mourir.

Sa fille, gravement malade [elle est atteinte d'un cancer, ndlr], a besoin de soins qui coûtent extrêmement chers. Un véritable dilemme se pose alors à elle. Que va-t-elle faire ? Acceptera-t-elle cette proposition macabre ? C'est tout le thème de ce polar, très réussi... Le programme est diffusé à partir de 21 heures.

Enfin, Stéphane Bern lance son nouveau projet, L'Émission patrimoine [produite par la Fondation du patrimoine], qui sera diffusé à partir de 20h40, sur France 2. Le but ? Sensibiliser les téléspectateurs et téléspectatrices afin qu'ils fassent un don pour le patrimoine via Mission Bern. Stéphane Bern ne sera pas présent en tant qu’animateur mais prêtera seulement sa voix à cette pastille de 90 secondes.