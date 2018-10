publié le 29/10/2018 à 18:05

Pour cette soirée du 29 octobre 2018, on signale la diffusion d'un nouvel épisode de L'Amour est dans le pré sur M6. Comme on ne sort toujours que des extraits-gags, on oublie que l'émission est plus profonde que ça. On est par exemple ce soir chez le timide osiériste Patrice coincé entre sa préférée Sylvie, discrète restauratrice de tapisseries anciennes, et Anna, quinqua voyante, agaçante, bruyante avec un rire-de-moteur-diesel.



Or plus elle se sent éconduite, plus elle devient, dans la peine, attachante, touchante, émouvante, amusante, aimable et serviable. C'est elle qui s'occupe ainsi du repas entre voisins, et du gâteau évidemment décoré façon Amour dans le pré, avec même le portrait de Karine Le Marchand. L'épisode de ce soir est drôlissime.

En face, Canal + propose un troisième épisode de sa série Le Bureau des légendes, avec Mathieu Kassovitz, alias alotru, cet agent réfugié à Moscou après avoir fauté, et qui peut toujours compter sur le "service des clandestins" (là où sont formés les agents infiltrés).

Et ce soutien exaspère le nouveau chef JJA (Mathieu Amalric), qui charge une certaine Lise Berstein de farfouiller, fouiner, fureter. Seul problème : cette Lise se rapproche de Raymond Sisteron, toujours en contact avec Malotru. Le suspense est au rendez-vous.