publié le 12/11/2018 à 18:21

Pour cette soirée du 12 novembre 2018, on signale la diffusion d'un nouvel épisode de L'Amour est dans le pré sur M6 à partir de 21 heures qui suit la 10ème saison de Scène de ménage, en tête des audiences avec plus de 4,3 millions de fans. Il est faux d'entendre dire qu'aujourd’hui les fictions françaises commencent à être ambitieuses.



Dans les années 60-70, les fictions françaises étaient de qualité, signées Bluwal, Santelli, Mazoyer et autres... Au plaisir de Dieu adapté de Jean d'Ormesson, était sortie en 1977, Les dames de la côte en 1979. Donc la nullité des fictions-franco-françaises c'est une légende urbaine qui agace plus qu'autre chose.

Il y a toujours eu des bons et de moins bons produits, adaptés à différents publics, de ce point de vue Joséphine ange gardien - 21 ans d'âge sur TF1 - peut paraître essoufflée mais elle a été novatrice et ce soir le scénario est original : Joséphine fait une partie de pêche avec Christian Karembeu, la France vient de gagner la Coupe du Monde 2018, et ils parlent de l'autre, celle de 98, une jolie référence qui ne manquera pas de faire plaisir aux fans de football.

Sur France 2 ce n'est pas une série française mais une série américaine qui est proposée. Il s'agit de Take Two avec Rachel Bilson et Eddie Cibrian. C'est un produit standard qui n'empêche pas de dormir, ça surfe sur la notion de couple chien-chat, mais c'est sympa. Une actrice populaire s'étant dissoute dans la drogue doit jouer un rôle de détective privé pour revenir sur le devant de la scène. Du coup, elle enquête avec un vrai "privé". L'épisode est passionnant de bout en bout.