publié le 15/10/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 15 octobre 2018, M6 diffuse un nouvel épisode de L'Amour est dans le pré à partir de 21 heures. L'aventure continue pour les prétendants et prétendantes de Jacques (éleveur de vaches laitières), Samuel (éleveur de vaches laitières), Aurélia (propriétaire d'une ferme pédagogique), Vincent (maraîcher/arboriculteur) et Thierry (éleveur de vaches allaitantes). L'épisode de ce soir est riche en rebondissements et en fous rires.



En face, TF1 retransmet sa série événement, Ils ont échangé mon enfant. Inspiré d'une histoire vraie, le programme est très réussi puisqu'il nous raconte le drame vécu par une mère, découvrant un beau matin que sa fille n'est pas son enfant. Tout commence par une demande d'ADN du père biologique de la fillette, persuadé qu'il n'est pas le père, que sa femme le trompait et qu'elle veut lui extorquer une pension alimentaire.

C'est le début d'une période confuse, marquée par le contact avec l'autre famille, l'autre enfant, et l'action de services sociaux maladroits. Un commissaire lui, se montre humain, c'est vers lui que notre mère courage jouée par Julie de Bona, se tourne. C'est une belle fiction, avec en cadeau bonus le talentueux Agustín Galiana.