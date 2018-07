Programme TV : ce soir, jeux vidéos et air toxique dans "Envoyé Spécial"

Pour cette soirée du jeudi 26 avril, les habitués du petit écran retrouvent les séries Section de recherches sur TF1 et Scorpion sur M6. Pour les inconditionnels d'Envoyé Spécial, le magazine d'investigation diffusée sur France 2 propose deux sujets inédits.





Le premier reportage ne se passe pas dans le stade de l'OM mais sur une scène : une arène où évoluent des champions de jeux vidéo. Des milliers de personnes vont dans d'immenses salles de spectacle, voir jouer des jeunes de 18 à 25 ans qui sont des joueurs officiels de jeux vidéo. Avec une moyenne de 500 actions par minute et un entraînement de 7 à 10 heures d'affilée par jour. Ils sont désormais entraînés, suivis par des managers, des ostéopathes et des chasseurs de tête, car il y a désormais de vraies Zidane du gaming.

Quant au second reportage, il s'agit d'un sujet concernant le "fume event". C'est une émanation de gaz qui surviendrait tous les 2.000 vols lors des trajets en avion. C'est le début d'une enquête étayée, éclairée, complète, montrant que c'est en fait un vrai problème de santé publique, peut-être un scandale, le premier rapport sur ces fuites remontant à 1953.