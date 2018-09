publié le 25/09/2018 à 18:15

En cette soirée du 24 septembre 2018, on signale la diffusion d'une série documentaire sur France 2, Histoires d'une nation. Il s'agit en fait de raconter la création de la nation française avec ses vagues successives d'immigrés.



Tout part de la défaite de 1870. Jusque-là, avant d'être français, on est de sa région, breton ou berrichon, on parle patois, et le français n'est pas obligatoire dans un système scolaire qui lui-même ne l'est pas.

Les étrangers arrivent avec la révolution industrielle puisqu'il faut des bras. Les premiers seront italiens. L'un d'eux mourra d'ailleurs en tombant de la Tour Eiffel en construction. On apprend par exemple que dans la ville de Roubaix, en 1880, deux habitants sur trois sont belges.

Rapidement, "les travailleurs venus d'ailleurs" dépassent le million, la France ouvrant aussi ses frontières aux réfugiés : Russes blancs, Arméniens ayant échappé aux Turcs. Le plus de cette série, ce sont les témoignages, comme Pascal Légitimus et sa famille racontant leur grand-père, le premier député noir. C'est passionnant et c'est à suivre à partir de 21 heures.



En face, France 3 retransmet La Loi de Valérie, une collection dans laquelle une vedette incarne à chaque fois un avocat mûr. Après Josiane Balasko, Daniel Prevost, Gérard Jugnot, c'est désormais au tour de Charlotte de Turckheim de s'y coller et d'être durant 90 minutes une avocate vénale qui, après avoir fait acquitter un tueur de policiers, retrouve sa maison recouvertes de tags d'injures.