et Nassim Aziki

publié le 20/11/2018 à 18:07

Pour cette soirée du 20 novembre 2018, M6 mise sur une soirée 100% foot. À partir de 21 heures la chaîne retransmet le match de l'équipe de France de football face à l'Uruguay. Malgré une défaite - 2 à 0 - face aux Pays-Bas, les joueurs de Didier Deschamps sont plus déterminés que jamais afin de remporter ce match.



Juste après, la chaîne diffuse un excellent reportage sur l'as du ballon rond, le jeune Kylian Mbappé qui fêtera ses 20 ans en décembre prochain.

Allons droit au but comme le font tous les témoins racontant leurs visions de Kylian, fils d'une handballeuse professionnelle et d'un éducateur sportif à Bondy, où officie aussi Fanfan, directeur technique de l'AS Bondy, encore sidéré aujourd'hui. "À 4-5 ans, il avait déjà un vrai talent.(...) Ce qu'il faisait techniquement, il le faisait cent fois plus vite que les autres", raconte-t-il dans le documentaire.

Dès le primaire il se voit footballeur même s'il a une passion passagère pour la flute traversière, et ce n'est pas du pipeau. En classe il est turbulent, passant du banc de l'école au banc de touche mais sur le terrain tout va bien : dès huit ans, il est déjà très observé. L'enquête est signée Timothée Vienne et se trouve être très prenante. Seul bémol : une musique omniprésente, crispante et légèrement épuisante.