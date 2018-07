publié le 28/04/2016 à 17:40

Ce jeudi 27 avril signe la fin de la saison 4 de Falco. Diffusée sur TF1 à 20h55, cet ultime épisode marque le départ du héros principal qui était resté dans le coma durant 22 ans, et qui, en se réveillant, avait découvert une nouvelle époque et un nouveau monde technologique. Falco, alias Sagamore Stévenin, œil bleu fond de piscine, disparaît donc, remplacé par le flic Maxime, œil vert fond de lagune. Dans cet ultime épisode, Maxime est en grand danger, comme le révèle une vidéo que visionne une grand chef de la police.



La bonne surprise de cette saison aux audiences suffisantes pour continuer, c'est Anne Sila, finaliste de The Voice, parfaite en petite amie de Maxime, elle aussi en danger. La chanteuse sera d'ailleurs en concert à l'Olympia ce jeudi 27 avril, son nouvel album sort le vendredi 28.