publié le 14/11/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 14 novembre 2018, Dix pour cent revient pour une troisième saison encore plus folle. La série raconte le quotidien des associés et des employés d'une agence de stars, et bien sûr de leurs illustres clients qui jouent tous leur propre rôle dans des situations de fiction.



Ce n'est pas la série la plus populaire, mais c'est ce qu'on appelle une série de prestige connue et reconnue à l'internationale. On la doit à Dominique Besnehard ex-agent de stars, et pour l'épisode de ce soir c'est Jean Dujardin qui fait office de premier "guest" dans cette saison 3. Il joue un déserteur de la guerre 14-18, resté traumatisé par son rôle, alors qu'une productrice attend pour son prochain rôle.

L'un des chouchous du public c'est Grégory Montel, alias Gabriel, dépressif après avoir essayé d'annuler un projet de film de Julien Doré par jalousie. Il joue à la perfection son rôle, tout comme Thibault de Montalembert, l'ancien patron Mathias, un personnage "attachiant". La série, très drôle, est à suivre à partir de 21 heures.

En face M6 propose un nouvel épisode de son émission culinaire Le meilleur pâtissier. Les trois finalistes Valériane, Ludovic et Charles vont devoir se surpasser face à aux membres du jury : Cyril Lignac et Mercotte.