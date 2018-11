et Nassim Aziki

publié le 08/11/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 8 novembre 2018, on retrouve exceptionnellement Danse avec les stars sur TF1 à partir de 21 heures. Le programme est habituellement retransmis le samedi soir, c'est donc le grand écart pour le télé-crochet de danse. La raison ? La retransmission samedi 10 novembre 2018 des Music Awards.



Les candidats ont donc deux jours de moins pour s'entraîner, ce qui n'est pas un handicap pour le nouveau présentateur Camille Combal, qui, lui, mouille le maillot verbalement. À propos de Camille Combal, on le retrouvera bientôt aux manettes d'un programme phare de TF1... Qui veut gagner des millions ?. C'est Jean-Pierre Foucault en personne qui a proposé le nom du jeune animateur à la chaîne afin de lui succéder. Tout est acté, il ne reste plus qu'à trouver une date de tournage.

Sur Arte, on signale le nouveau feuilleton d'anticipation Ad Vitam. Ce feuilleton dont le héros Darius, est un policier de 119 ans, dans un monde où la mort est désormais interdite, et où les héros régénèrent indéfiniment leurs cellules, avec deux sortes de dissidents. D'un côté, ceux qui veulent vieillir à l'ancienne, et de l'autre les jeunes tentés par le suicide comme ultime rébellion.

Quand l'histoire commence, on fête le 169ème anniversaire de la doyenne du monde, qui semble en avoir 20. L'enquête, très fouillée, parfois fouillis, est passionnante. Les épisodes se dévorent très facilement.