Programme TV : ce soir "Croatie-Angleterre" ou bien "Zone interdite"

et Nassim Aziki

publié le 11/07/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 11 juillet, du foot encore et toujours avec TF1. La chaîne retransmet la demi-finale, opposant la Croatie à l'Angleterre. Qui des deux équipes rejoindra la France en finale ? Réponse ce soir, dès 19h50.



Sur M6, on retrouve Zone interdite, présenté par Ophélie Meunier. Le magazine consacre, pendant près de 2 heures, une enquête sur les dessous, pas toujours roses, de la vie de châtelain. En face, France 3 diffuse Des racines et des ailes, avec un épisode dédié à des passionnés des Pyrénées-Orientales qui admirent avec beaucoup d'entrain les bâtisses qui y sont construites.

La chaîne C8 propose quant à elle, à 21h10, le 3e volet de sa série de reportages, 100 jours avec les gendarmes de l'autoroute des vacances, dans laquelle on suit pendant tout un été les forces de l’ordre. Entre lutte contre l'insécurité et chasse aux infractions, vous suivrez pendant 50 minutes le quotidien de ces militaires.