publié le 27/06/2018 à 18:20

Pour cette soirée du mercredi 27 juin, les fans de Philippe Etchebest ont rendez-vous sur M6 pour un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. Ce soir, le célèbre chef se rendra dans un restaurant à Marseille en remplacement d'une émission qui devait avoir lieu ce soir à Paray-le-Monial. Un numéro inédit savoureux qui devrait ravir les fans du programme.



En face sur France 3, la chaîne propose un documentaire exclusif consacré à la vie de Simone Veil, à quelques jours de la cérémonie d'entrée au Panthéon de l'ex-Ministre de la Santé et de son époux Antoine Veil. Tout a été dit sur cette femme exceptionnelle adulée pour son action humaniste et adorée pour sa personnalité.

La première intelligence de ce documentaire est de raconter Simone Veil en faisant simple : en respectant la chronologie et en donnant la parole à ses proches. Ses fils Jean et Pierre-François nous offrent l'intimité de leur mère et de leur famille. Durant son enfance bourgeoise et heureuse à Nice, elle est la fille d'un architecte et d'une mère au foyer magnifique qui leur répète qu'une femme doit être indépendante.

Le reportage retrace tout le parcours de cette figure historique : les camps de concentrations pendant la Seconde Guerre mondiale, les drames familiaux, son métier de magistrate, sa lutte pour l'égalité homme-femme et l'IVG ainsi que ses débuts en tant que première présidente du Parlement européen.