publié le 27/09/2018 à 18:29

En cette soirée du 27 septembre 2018, on signale l'émission d'aventures Cap Horn, qui reçoit dans cet épisode l'humoriste Arnaud Ducret, qui n'a pas hésité à se jeter à l'eau et à suivre ainsi l'explorateur Mike Horn, aux Philippines.



Un périple long de 42.000 kilomètres. Arnaud Ducret passe de la plongée à l'escalade et préfère toujours l'humour à l'humeur. "C'est une aventure très physique où on peut échanger et se parler de plein de choses (...) Cette aventure apporte le dépassement de soi psychologique", confie le comédien de 39 ans.

Ici, Mike Horn recycle son émission À l'état sauvage, dans laquelle il amenait une vedette en milieu hostile. "Le programme est plus une expédition, il est plus vrai, plus réel que 'À l'état sauvage'", explique l'aventurier. Le programme est à suivre à partir de 21 heures.

En face, France 2 propose L'émission politique, présentée par Léa Salamé. La journaliste reçoit le Premier ministre, Édouard Philippe. Celui-ci vient dresser un bilan de son action au moment où les Français semblent inquiets quant aux décisions du gouvernement.