publié le 27/04/2018 à 18:00

Pour cette soirée du vendredi 27 avril, Candice Renoir revient pour une sixième saison sur France 2. Un retour remarqué de la commissaire qui, certes, a maigri mais garde des courbes aussi bonnes que celles des audiences. La policière et mère célibataire de quatre gosses, incarnée par Cécile Bois a changé d'équipe mais pas d'habitudes, continuant à mêler enquêtes et vie personnelles.





Du côté de France 3, la chaîne propose un documentaire consacré à Florent Pagny, interviewé par Didier Varrod, omniprésent dans le reportage. On ne peut résister à l'honnêteté du chanteur, irrésistible quand il raconte lorsqu'il était enfant, comment on le chassait des chorales parce qu'il avait déjà sa voix d'aujourd'hui.

Pourtant, beaucoup ont oublié qu'il a d'abord fait du cinéma, jouant le frère de Gérard Depardieu dans Fort Saganne. Mais il explosa en 1982 dans une fiction télé qui s'intitulait Fou comme l'oiseau. Mais le coach de The Voice parle aussi de sa relation avec Vanessa Paradis, de ses parents, de sa femme Azucena sans oublier d'évoquer sa carrière musicale et ses chansons.