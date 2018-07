publié le 30/08/2016 à 18:00

On ne présente plus Bruno et tout son équipe de Camping Paradis. Interprété par Laurent Ournac, le personnage phare de la série de TF1 revient ce mardi soir pour le plus grand plaisir des fans dans un épisode centré sur l'inspection du camping qui peut lui faire perdre ou gagner une étoile.



En face, Stéphane Bern et ses Secrets d'histoire vont vous faire voyager au temps d'Alexandre le Grand en 336 av. J.-C. pour vous faire découvrir ses rêves et ses conquêtes pendant une heure et cinquante minutes. Un nouvel épisode enrichissant de l'émission historique proposée par France 2. M6 vous embarque dans une série dramatique américaine, Quantico. L'avant-dernier épisode de la première saison s'intitule Traître et d'après Programme.tv, il est "intense" et "multiplie les rebondissements jusqu'à la scène finale".

Daesh et "Pokémon" sur la TNT

Sur la TNT, des programmes dans l'air du temps. TMC propose en effet de diffuser le premier volet des films Pokémon sorti en 1998 en France. La chaîne surfe ainsi sur la nouvelle jeunesse du manga grâce à l'application phare de l'été : Pokémon Go.

À partir de 20h55, Arte propose aux téléspectateurs de découvrir comment l'État islamique a pu naître sans que personne ne l'en empêche. Une organisation terroriste qui vient d'un projet né bien avant 2002 et l'invasion de l'Irak par les États-Unis.