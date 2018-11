publié le 02/11/2018 à 18:39

Pour cette soirée du 2 novembre 2018, on signale la diffusion d'un nouvel épisode de Bull sur M6. Dans l'intrigue de ce soir, l'un des collègues de Jason Bull (Michael Weatherly), Benny (Freddy Rodrígue) va s'occuper de la défense de George Brown, accusé d'avoir commis un meurtre 18 ans plus tôt et qui risque la prison à perpétuité.



Entre les multiples rebondissements et la construction narrative de l’épisode, vous allez assurément passer une excellente soirée aux côtés de ce parton de cabinet d'avocats.

En face, TF1 mise sur une soirée musicale avec la diffusion du quatrième épisode de The Voice Kids. Jenifer, Patrick Fiori, Soprano et Amel Bent reçoivent de nouveaux talents âgés de 6 à 15 ans. Ils devront tout faire pour convaincre les quatre membres du jury. L'émission est à suivre à partir de 21 heures.



Le programme TV du samedi 3 novembre 2018

Pour votre soirée du 3 novembre, on vous propose une soirée dansante avec le programme musical de TF1, Danse avec les stars. Le chouchou du public, c'est Jean-Philippe Janssens (Jeanfi Janssens), qui aurait dû sortir samedi dernier, et que le vote final du public a maintenu dans la course, ou plutôt dans la danse. Le sociétaire des Grosses Têtes sur RTL s'est longuement exprimé sur cet amour du public qui le touche, et sur l'hystérie autour du programme.



"Des fois je le prends vraiment très à cœur et j'essaye juste de prendre un peu de recul en disant doucement Jeanfi, ta vie n'est pas en jeu. Danse avec les stars ne sera qu'une virgule au milieu d'une carrière que je me souhaite longue", a confié l'humoriste au micro de RTL.