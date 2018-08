et Nassim Aziki

publié le 24/08/2018 à 18:51

En cette soirée du 24 août, on vous propose le téléfilm Mélancolie ouvrière. Celui-ci met en avant Virginie Ledoyen dans la peau de Lucie Baud, une des premières femmes syndicalistes de France. Une petite perle signée Gérard Mordillat qui est à suivre dès 20h55 sur Arte.



Sur France 3, on note le documentaire Mireille Darc, la femme libre. Il rend hommage à l'actrice décédée le 28 août 2017, à l'âge de 79 ans. Un an presque jour pour jour, ce film documentaire avec délicatesse la vie de cette artiste hors norme.

Cœur malade, cœur brisé par les hommes, cœur opéré, c'est truffé d'images d'archives et de témoignage, parfois bouleversants, comme lorsque Pascal Desprez, son dernier mari, raconte ses derniers instants de vie. Le documentaire est à suivre à partir de 21 heures.

Enfin M6 diffuse sa série Bull, avec l'acteur américain, Michael Weatherly, déjà vu dans NCIS. Vous allez suivre les aventures d'un parton de cabinet d'avocats, spécialisé dans l'anticipation des réactions du jury.