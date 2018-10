publié le 05/10/2018 à 18:01

Pour cette soirée du 5 octobre 2018, France 3 diffuse sa série américaine "Bull" à partir de 21 heures. On y suit les aventures d'un parton de cabinet d'avocats (Michael Weatherly déjà vu dans NCIS), spécialisé dans l'anticipation des réactions du jury.



Dans l'épisode de ce soir, Jason et son équipe acceptent de prêter main-forte à une avocate prénommée Rebecca Lexington, accusée d'avoir tué son mari d'une balle dans la tête. L'intrigue est passionnante et très bien construite.

Sur France 2, on note la retransmission d'un nouvel épisode de la série Les petits meurtres d'Agatha Christie. Alors qu'une célèbre actrice manque de se faire assassiner sur le lieu de tournage de son prochain film, Les Insoumises, réalisé par son mari Marc Borell, le commissaire Laurence devra faire son possible pour trouver le plus vite possible le commanditaire.