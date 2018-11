et Nassim Aziki

publié le 15/11/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 15 novembre 2018, Arte diffuse sa fiction Ad Vitam à partir de 21 heures. C'est un excellent feuilleton d’anticipation qui a connu un très large succès avec plus de 1,1 million de téléspectateurs et téléspectatrices jeudi dernier. Dans ce polar, bien que la mort soit interdite, le héros tombe sur un os.



De son côté France 3 mise sur sa série Aux animaux la guerre, une sorte de fable sociale sur le quotidien heurté des habitants d'un village des Vosges. On y passe de la violence sociale à la violence tout court. C'est adapté du livre de Nicolas Mathieu, Goncourt 2018 pour son deuxième roman.

On trouve dans cette galerie de portraits des ouvriers au bord du gouffre et du licenciement : un proxénète en chimio, une inspectrice du travail alcoolo-dépressive, et Roschdy Zem en solitaire recruté contre son gré par ses camarades syndiqués. Les deux épisodes diffusés ce soir sont passionnants.

Sur France 2, on signale un nouveau numéro de l'émission d'enquête d'Élise Lucet, Envoyé spécial. L'épisode de ce soir est appelé "Le bureau des plaintes" puisqu'il sera question de suivre cette brigade du commissariat du XVème arrondissement de Paris. Elle reçoit des plaintes des femmes victimes de violences conjugales. L'équipe a partagé durant trois mois le quotidien des huit membres de cette brigade de la protection de la famille.