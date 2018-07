publié le 31/07/2018 à 18:35

En cette soirée du 31 juillet, on signale Audition secrète, sur M6, présenté par David Ginola. Un programme très original et riche en surprises mettant en lumière plusieurs candidats talentueux. Ceux-ci ne se doutent pas un seul instant qu'ils vont passer un casting de chant.



TF1 propose de son côté, dès 21 heures, sa très célèbre série Camping Paradis, avec Laurent Ournac. Un épisode très sympathique et plein d'humour qui devrait ravir les fidèles.



Juste en face, France 2, mise sur son émission musicale, Le Meilleur des années bonheur, présenté par Patrick Sébastien. Un florilège des meilleurs moments de l'année 2018 qui met en avant imitateurs, chanteurs, ou bien encore humoristes.

Enfin, pour les amateurs de films d'animation, W9 diffuse, Astérix et le coup du menhir. Une excellente adaptation des albums Le Devin et Le Combat des chefs qui retranscrit à merveille l'univers du plus célèbre des Gaulois.