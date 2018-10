publié le 31/10/2018 à 19:13

Pour cette soirée du 31 octobre 2018, on signale la diffusion du magazine Ça ne sortira pas d'ici, présenté par Michel Cymes. C'est le premier numéro d'une hebdo qu'il tente d'imposer depuis plus de trois ans sur France 2 qui en voulait plus, puis non-oui.



On lui donnait le créneau pour mieux le lui retirer. C'était donc une case en moins. Voilà donc finalement ce soir cette hebdo (2 ont été tournées) où il reçoit des patients célèbres qui se mettent à nu, entre confidences médicales... ou pas. L'émission est à découvrir à partir de 22h55.

En face, M6 diffuse un nouvel épisode de son émission de cuisine Le Meilleur pâtissier. Pour les candidats encore en compétition, il va falloir faire preuve de rigueur pour les nouvelles épreuves. Cyril Lignac va proposer sa version du très célèbre Paris-Brest. Le programme est à suivre de 21 heures.