publié le 07/11/2018 à 18:37

Pour cette soirée du 7 novembre 2018, on retrouve Ça ne sortira pas d'ici, la deuxième médicale de Michel Cymès, proposée ce soir à 22h40 sur France 2. Dans celle-ci, il y ausculte des personnalités. La première avait été suivie par 1,4 million de curieux, un score incroyable.



"Je crois qu'on peut dire qu'on a gagné le match aller puisque 1,4 million, c'est une énorme audience, confie le médecin qui intervient sur RTL. Ce soir, je reçois Michel Fugain, Laëtitia Milot et Laurent Gerra, avec qui ont va beaucoup rire mais surtout comprendre comment est-ce qu'il peut imiter autant de gens en aussi peu de temps."



Sur C8, l'ambiance est tout autre puisque la chaîne diffuse le premier épisode d'une nouvelle série portée par le talentueux Ahmed Sylla. Elle s'appelle Access et s'avère très efficace car très drôle. On en reparlera plus en détail la semaine prochaine. C'est à suivre à partir de 21 heures.