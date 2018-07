publié le 27/11/2017 à 17:40

Le second fils du prince Charles et de Diana, Harry, va se marier. L’heureuse élue ? Meghan Markle, une actrice américaine de 36 ans. Elle est notamment connue pour sa partition en tant que Rachel Zane dans la série Suits : Avocats sur mesure.



Dans un communiqué daté du 27 novembre 2017, publié par Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, on peut lire : "Son altesse royale et Mlle Markle se sont fiancés à Londres plus tôt ce mois-ci. Le prince Harry en a informé sa Majesté la reine et d'autres membres proches de sa famille".



Le mariage aura lieu au printemps 2018. Aucune date plus précise n’a été communiquée pour le moment. Peut-être le 29 avril, comme William et Kate Middleton en 2011 ? Dans tous les cas, cette annonce n’est pas une réelle surprise, tant le couple ne se cachait plus. Dès premiers doutes quant à leur idylle en passant leur premier baiser public jusqu’à la rencontre tant attendue entre Meghan Markle et Elizabeth II, retour sur une histoire d'amour qui passionne le Royaume-Uni et une bonne partie de la planète.

1. Une rencontre secrète

Chaque semaine, une nouvelle petite amie présumée. Il y a un an, les médias britanniques multipliaient les rumeurs sur la situation amoureuse du très convoité Prince Harry. Annoncé un temps avec une héritière grecque, puis en compagnie de la chanteuse Ellie Goulding, le fils cadet de Lady Di et du princes Charles avait pourtant le cœur pris par une autre jeune femme.



À partir de la fin octobre, un nom revient avec insistance : celui d'une comédienne américaine : Meghan Markle. Depuis combien de temps se fréquentent-ils exactement ? Difficile à dire. Mais qu'importe : "Il est heureux comme il ne l'a jamais été depuis des années. Il est beaucoup plus serein dans sa vie et Meghan est arrivée au bon moment", explique une source proche du Prince au Sunday Times.



Toutefois, à l'époque, rien n’est encore officiel, puisque les deux tourtereaux consomment leur passion à l'abri des regards. Cela ne durera pas.



2. Leur relation dévoilée par la presse

Début novembre 2016, le Sunday Express dévoile l’idylle entre le prince Harry et l'actrice Meghan Markle. Dans un premier temps muré dans le silence, le Prince a finalement communiqué sur son couple pour dénoncer le harcèlement dont la jeune femme était victime par les médias. "Il n'est pas normal que mademoiselle Markle soit sujette à une telle tempête après quelques mois de relation", expliquait le communiqué officiel.

3. Leur première photo ensemble

Stupeur et tremblements. The Sun divulgue trois clichés où on aperçoit les deux amoureux en balade dans les rues londoniennes. Des photos qui ont bien évidemment affolé la toile, provoquant joie et bonheur auprès des fans du prince Harry et de sa petite amie américaine.

Tomorrow's front page: First pictures of Prince Harry and girlfriend Meghan Markle pic.twitter.com/uPGUYHLk8T — The Sun (@TheSun) 14 décembre 2016

4. Meghan Markle rencontre Elizabeth II

Au début du mois de septembre, une étape importante est franchie dans l'acceptation de Meghan Markle par la famille royale. La comédienne a l’honneur de rencontrer la monarque en son château écossais de Balmoral, selon le magazine américain Us Weekly.



"Il voulait présenter Meghan à la reine", a confié un proche de la famille royale britannique. Ça s'est bien passé. Je ne doute pas que c'est la première de nombreuses rencontres." Certains y voient là le premier indice quant à un futur mariage.

5. Premier baiser en public

L'actrice, qui vit à Toronto, a rejoint son compagnon lors de la soirée de clôture des Invictus Games, une compétition multisports pour soldats et vétérans de guerre en situation de handicap. Pendant les festivités, le prince Harry a embrassé Meghan Markle sur la joue. Moment de tendresse qu’un photographe de l'agence Getty Images n'a pas manqué de le capturer.

Meghan Markle and smitten Prince Harry kiss at Invictus Games closing ceremony https://t.co/M8mTASmL4n pic.twitter.com/q2SNtPGr9L — Daily Express (@Daily_Express) 1 octobre 2017

6. L'annonce de leur mariage en 2018

C'est donc officiel, Harry et Meghan Markle se passeront la bague au doigt. Les sujets britanniques sont au septième ciel : à eux une deuxième cérémonie qui s'annonce aussi grandiose et mémorable que celle unissant le Prince William et Kate Middleton six ans plus tôt.



Et ce ne sont pas les seuls à être ravis. La reine Elizabeth II a réagi en se disant "enchantée" par la nouvelle, d'après un communiqué du palais de Buckingham. Les parents de Meghan Markle, Thomas Markle et Doria Ragland, se décrivent comme "incroyablement heureux" pour le couple.



Cela va sans dire, le prince William et Kate Middleton ont aussi tenu à féliciter les mariés en devenir : "Nous sommes très enthousiastes pour Harry et Meghan. Ça a été merveilleux d’apprendre à connaître Meghan et de voir à quel point elle et Harry sont heureux ensemble".

