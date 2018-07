publié le 28/06/2017 à 17:34

Les fans des Youtubeurs Norman, Natoo et Cyprien sont aux anges. Pour la première fois de leur carrière, le trio très populaire sera au cœur de Presque adultes, la nouvelle série de TF1. Celle-ci remplacera d'ailleurs Nos chers voisins, qui s'arrête après cinq saisons, car TF1 doit "réorganiser son budget fiction". Presque adultes sera diffusée chaque samedi à partir du 8 juillet à 20h45. Comme son nom l'indique, il sera question du difficile passage à l'âge adulte pour Norman, Natoo et Cyprien qui jouent leur propre rôle.



"Presque adultes est inspirée de nos vies. Mais ça ne parle que du fait d'être presque adulte, du décalage entre nous et nos proches, [...] jamais de notre métier", a confié Cyprien lors de son passage dans l'émission Le Tube sur Canal +, samedi dernier.

Presque adultes comprend pour la première saison 10 épisodes de six minutes chacun. Au départ, le format était plus long que prévu, comme l'explique Cyprien dans Le Tube. Et si certains téléspectateurs ne connaissent pas les trois Youtubeurs, la série leur est aussi adressée : "Quant aux téléspectateurs qui nous découvriront pour la première fois, ils retrouveront dans les épisodes, des personnages crédibles et amusants", certifie Cyprien.