Pierre Bénichou démasque l'invité mystère

Une Grosse Tête qui ne change pas d'heure, elle passe juste en collection printemps-été… Cristina Cordula



Une Grosse Tête pour qui la plus belle conquête de l'homme c'est le chat…Philippe Geluck

Une Grosse Tête acteur qui rêve de devenir l'égérie de Jardiland…Elie Semoun

Une Grosse Tête qui prouve qu'au Mans on peut avoir une intelligence au-dessus de la Mayenne…Steevy Boulay



Une Grosse Tête persuadé qu'il y a un cabinet noir qui lui bloque sa carrière à la télévision et qui le coupe au cinéma… Pierre Bénichou



Une Grosse Tête qui aime bien les cabinets noirs parce qu'ils sont assortis à ses costumes… Thierry Ardisson



