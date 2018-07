Pierre Bellemare, conteur cathodique aux idées américaines

et Aymeric Parthonnaud

publié le 27/05/2018

Rares ceux qui comme Pierre Bellemare n'ont jamais quitté l'écran de télé ou le micro à la radio... Il débute sa carrière comme technicien radio en 1948. Il travaille entre autre pour la future RTL : Radio Luxembourg. En 1954, Pierre Bellemare passe devant le micro. La voix est déjà posée, calme, avec un style qui deviendra sa marque de fabrique.



La radio et... la télévision. C'est lui qui importera en France le prompteur inventé aux États-Unis dans les années 50... Son ami Jacques Antoine, à qui l'on doit Le Schmilblik, Fort Boyard ou L'Académie des Neuf, créé pour lui en 1960 La tête et les jambes, un jeu associant les qualités intellectuelles d'un candidat et les performances physiques d'un athlète... Une image reste de cette époque, ce jour de 1970 où Pierre Bellemare avait en face de lui un candidat futur premier ministre Laurent Fabius.

La télé et Pierre Bellemare c'est une longue aventure qui ne s'est jamais arrêtée : Tous pour un, Le bon numéro, La caméra invisible, Pas une seconde à perdre, Pièces à conviction, De mémoire d'homme, Au nom de l'amour... En 1987, il adapte en France un concept américain : le télé-achat qui débarque alors sur TF1

Le télé achat inonde alors le petit écran. Son fils Pierre Dhostel a depuis repris le flambeau de ce programme. Pierre Bellemare reviendra à ses premières amours, les histoires, les faits divers... À la télévision, sur des chaînes du câble et de la TNT, puis à la radio en septembre 2009 sur RTL...



Sociétaire des Grosses têtes, animateur télé, producteur, acteur et même chanteur. Pierre Bellemare, qui s'est éteint samedi 26 mai, était aussi un amoureux du Périgord où il venait se ressourcer dès qu'il le pouvait loin du tumulte parisien.