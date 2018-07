Petit retour sur les débuts d'Arielle Dombasle ?

Best of 26/05/17

26/05/2017

Quelle Grosse Tête adore aller au supermarché et pousser le panier à roulettes ? Petit tour d'horizon sur les goûts des Grosses Têtes en matière de chewing-gum. Quelle Grosse Tête une chanson très classe sur le dimanche, que Laurent Ruquier veut faire chanter à Michel Drucker ? Que fait-on encore jusqu'à trois heures après sa mort et qui choque Marcela Iacub ? Savez-vous de qui Pierre Bénichou est-il le sosie ? Quel prénom Arielle Dombasle donne-t-elle au frère de Vincent Van Gogh ? Quelle Grosse Tête accuse Laurent Ruquier d'être pris en flagrant délit de manque de culture en matière d'actrices ? Tout ça et bien d'autres choses dans ce best des Grosses Têtes...